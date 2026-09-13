On This Day, Sept. 13: 'Star-Spangled Banner' written amid British attack

On Sept. 13, 1814, during a British attack on Fort McHenry, Md., Francis Scott Key wrote the lyrics of "The Star-Spangled Banner.
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