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On This Day, Sept. 13: 'Star-Spangled Banner' written amid British attack

On Sept. 13, 1814, during a British attack on Fort McHenry, Md., Francis Scott Key wrote the lyrics of "The Star-Spangled Banner.

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