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Инфаркты, травмы, роды: что происходило на вызовах Тверской скорой с 7 по 13 сентября

Инфаркты, травмы, роды: что происходило на вызовах Тверской скорой с 7 по 13 сентября

Тверская скорая медицинская помощь опубликовала статистику работы за неделю (7–13 сентября). Служба скорой медицинской помощи Твери представила данные о работе за прошедшую неделю — с 7 по 13 сентября.

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