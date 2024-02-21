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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Диалоговая площадка ´Профилактика экстремизма в молодежной среде´.

Диалоговая площадка ´Профилактика экстремизма в молодежной среде´.

14.02.2024В рамках областной инфо-акции ´Делай правильный выбор´ в Горбацевичской средней школе прошла диалоговая площадка ´Профилактика экстремизма в молодежной среде´, в рамках которой инспектор ИДН Бобруйского РОВД Лазуткина Е.

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