Штайнер будет экспертом на ТВ на восьми Гран-при 2024 года

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вернется в паддок «Формулы-1» в качестве эксперта. В начале года стало известно, что итальянский специалист покинул «Хаас», который возглавлял с момента основания в 2014-м.
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