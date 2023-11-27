Подмосковный уполномоченный посетил завод композитных материалов в Щелково

Предприятие, успешно воспользовавшееся региональной программой поддержки бизнеса «Земля за 1 рубль», посетил в ходе рабочего визита в Щелково Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.
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