15 звезд, которым пришлось возиться с брекетами, зато теперь они смело улыбаются во все 32

В мире знаменитостей белоснежные ровные зубы всегда были символом статуса. Однако никто не застрахован от такой проблемы, как неправильный прикус, потому и некоторым звездам пришлось приложить усилия, чтобы потом сверкать красивой, а главное здоровой улыбкой.
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