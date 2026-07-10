Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также объяснил, почему у ВСУ в 2025 году не было больших наступлений и спрогнозировал, когда рухнет фронт.