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NewsOne

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Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также объяснил, почему у ВСУ в 2025 году не было больших наступлений и спрогнозировал, когда рухнет фронт.

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