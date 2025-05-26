В Госдуме предложили поддерживать домохозяек регулярными выплатами

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам труда, социальной политики и дел ветеранов (ЛДПР), заявил о создании законопроекта, целью которого является признание ведения домашнего хозяйства в качестве официальной трудовой деятельности с соответствующими ежемесячными выплатами.