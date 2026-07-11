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Hong Kong Clearing разоблачила скам с фейковыми криптокошельками, использующими денежные вознаграждения

Hong Kong Clearing разоблачила скам с фейковыми криптокошельками, использующими денежные вознаграждения

Hong Kong Interbank Clearing Limited (HKICL) обнаружила множество поддельных веб-сайтов, которые используют денежные вознаграждения и транзакции с виртуальными кошельками для кражи личной и банковской информации у пользователей.

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