Юрист заявил, что удары западным оружием по России нужно воспринимать как атаки НАТО

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. США и их западные союзники давно участвуют в нанесении ударов по территории РФ, после атак ВСУ на российские регионы с применением западных вооружений российское руководство должно дать соответственный ответ.
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