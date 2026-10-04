Архангельские НКО привлекли 440 млн рублей на 468 проектов

В Архангельской области на начало октября 2026 года действуют 1584 некоммерческие организации, из которых 1185 имеют статус социально ориентированных.
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