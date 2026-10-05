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Царьград

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Янтарный комбинат продал "Цветок палеогена" за 157 тыс. рублей

Янтарный комбинат продал "Цветок палеогена" за 157 тыс. рублей

В Калининграде редкий самородок янтаря "Цветок палеогена" был продан на аукционе за 157 тысяч рублей.

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