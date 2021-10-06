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«Досье Пандоры» вскрыло неугодные Западу связи Зеленского

«Досье Пандоры» вскрыло неугодные Западу связи Зеленского

    В 2016 году произошла массовая утечка информации о тайных активах, известная как «Панамское досье».

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Александр Всезнают
Ничем не отличается бандеровский шлимазл Зеленкин от его пахана Вальцмана - одна порода, местечковых шлимазлов укравших деньги и власть. Их нельзя перевоспитать, только ампутация макытры, только изоляция от людей исправит ситуацию.
Тамрико БЕЛОУСОВА
Истина - тайное стало явным и орудием свержения президента - клоуна???
Владимир Амосов
Народ Украины безмолвствует. А нам это надо?
Владимир Минаков
Веселье у скоморохов - бабло сыпется, как из ведра. Пока народ борется с лапшой, снимая её с ушей, это бабло нужно хорошо и своевременно пристроить в зоне туманного Альбиона - лапша имеет свойство заканчиваться...Паяцам весело от предстоящего в стране холодомора...
Александр Зотов
Перестройка в СССР,и Укропы доказали,что в СССР произлшла великая сионистобандеротроцкистофашистская контреволюция которая состряпала план 7Д по уничтожению СССР-Руси,православия,славян,где политическую власть захватили жули воры бандиты мошенники узкой специфичной нацией,связанной ссо спецслужбами запада,причем во время расстрела Дома Советов 1000 снайперов из спецслужб Израиля тясячами расстреливало защитников.А местные иуды трупы сжигали заметая следы преступлений. Из Зе хотят сделать стрелочника,хотя парень просто выполнял и выполняет план 7Д по уничтожению славян украинцев разрушая и воруя материально-техническую базу и землю,чтобы русам и народам РФ труднее было воссоздавать славянское и русское государство. Зе,как иудаист,скатился до фашизма,предав за 33 сребренника своего отца и деда и память о миллионах евреев убитых еврофашистами и сионистами. В этом суть Иудаизма,против которого боролся Иисус и который был жестоко убит идеологами иудеями,вопреки сопротивлению Римского прокуратора.

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