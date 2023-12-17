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«Мисс Россия — 2022» Линникова рассталась с журналистом Хинклом

Telegram-канал издания Super сообщил, что победительница конкурса красоты “Мисс Россия – 2022”  Анна Линникова из Оренбурга решила расстаться с американским журналистом Джексоном Хинклом и вернуться в Россию.

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