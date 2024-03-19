В Амурской области ввели режим ЧС из-за обвала на руднике

По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов.<strong>В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обвалом на горном руднике в Зейском районе, <a href="https://t.
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