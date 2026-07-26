ЮНЕСКО включила в список наследия пляжи, где прошла операция "Оверлорд"

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список всемирного наследия пляжи французской Нормандии, где в 1944 году высадились войска союзников по антигитлеровской коалиции в рамках операции "Оверлорд".