Психолог назвала методы борьбы с упадком сил на работе после отпуска

Зачастую россияне после отпуска испытывают негативные эмоции и переживают упадок сил. О том, как бороться с такими последствиями, рассказала «Известиям» психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова 29 сентября.
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