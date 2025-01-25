Nature: раковые клетки могут навязывать свою митохондриальную ДНК имунным

Ученые из исследовательского института Chiba Cancer Center в Японии установили, что раковые клетки могут "переносить" ДНК своих дефектных митохондрий (энергетических "станций") в Т-клетки, что нарушает их нормальную работу и снижает их способность эффективно атаковать опухоли.