«МЮ» рассматривает защитника Холла из «Ньюкасла» и выясняет его стоимость

« Манчестер Юнайтед » рассматривает возможность приобретения защитника « Ньюкасла » Льюиса Холла , сообщает Sky Sports.
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