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Тело пропавшей в Оренбурге медсестры нашли в погребе: что известно

Тело пропавшей в Оренбурге медсестры нашли в погребе: что известно

ОРЕНБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. В Оренбурге в погребе на территории частного дома нашли тело пропавшей несколько дней назад медсестры Венеры Ю.

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