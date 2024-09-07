Difesa: Сырский не понимает, как остановить армию, которая, боясь окружения, теряет Донбасс

Константин Ольшанский 6 сентября 2024 г., 17:42 Падение Украинска приведет к тому, что российские войска окажутся позади основной линии обороны ВСУ Крупнейшие западные аналитические центры: итальянский Difesa и польский Osrodek Studiow Wschodnich (OSW) — опубликовали прогнозы российского наступления в Донбассе.