Difesa: Сырский не понимает, как остановить армию, которая, боясь окружения, теряет Донбасс

Константин Ольшанский 6 сентября 2024 г., 17:42 Падение Украинска приведет к тому, что российские войска окажутся позади основной линии обороны ВСУ Крупнейшие западные аналитические центры: итальянский Difesa и польский Osrodek Studiow Wschodnich (OSW) — опубликовали прогнозы российского наступления в Донбассе.
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