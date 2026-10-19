Дональд Трамп, по оценке издания Le Figaro, резко изменил тон по украинскому вопросу. Из Вашингтона идут недвусмысленные сигналы, параллельно обсуждается "дизельная сделка" с Москвой и усиливается давление на Киев по проведению президентских выборов.