smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Под водой живут японцы, разонравилась земля. Русские в Японском море ловят их на мотыля. Те с дельфинами нанежившись ...Лидеры России и Я...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...

Hyundai будет сам производить чипы для своих автомобилей

Hyundai будет сам производить чипы для своих автомобилей

Компания Hyundai Motor намерена наладить производство чипов, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков, заявил операционный директор Hyundai Motor Хосе Муньос, 13 октября сообщает Reuters.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх