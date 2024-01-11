Выборы президента 2024: кто может стать новым российским лидером?

Зоя Копань

Ну просто обсмеялась, все эти клоуны, просто для декорации! А Путин красавчик, агитация на высшем уровне, не навязывая, спокойно, независимый кандидат от всех этих партий, это надо иметь смелость(после ковида, косившего наших людей, после начала СВО, после всех террористических и информационных атак на нашу страну) пойти независимым кандидатом, хотя у него как у действующего президента больше есть возможностей!