Можно уже точно сказать, что президентская кампания вступила в активную фазу К мартовским выборам президента, в ходе которых россияне проголосуют за нового лидера, уже официально допущены три кандидата (все – представители парламентских партий, освобожденные от сбора подписей), и они уже начали агитационную кампанию.
Выборы президента 2024: кто может стать новым российским лидером?
Комментарии
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Зоя Копань
Ну просто обсмеялась, все эти клоуны, просто для декорации! А Путин красавчик, агитация на высшем уровне, не навязывая, спокойно, независимый кандидат от всех этих партий, это надо иметь смелость(после ковида, косившего наших людей, после начала СВО, после всех террористических и информационных атак на нашу страну) пойти независимым кандидатом, хотя у него как у действующего президента больше есть возможностей!
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