У банков появился интеллект. Искусственный

Крупнейшие банки почти достигли пределов развития в финансовой сфере. Сбер и Т-Банк за счет своих компетенций в IT и искусственном интеллекте трансформируются в технологические компании и осваивают новые рынки, рентабельность на которых вышеИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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