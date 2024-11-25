У банков появился интеллект. Искусственный

Крупнейшие банки почти достигли пределов развития в финансовой сфере. Сбер и Т-Банк за счет своих компетенций в IT и искусственном интеллекте трансформируются в технологические компании и осваивают новые рынки, рентабельность на которых вышеИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.