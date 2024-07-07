Ефимов: на западе Москвы построят современный общественно-деловой центр

В Тропарево-Никулине расположен участок, который сегодня используется недостаточно эффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, он подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий (КРТ).