Политика как он...
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Политика как она есть

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  • radiofree
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  • Natalya Obozovskaya
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Спецслужба США заинтересовалась удаленным постом Маска о покушении на Байдена

Спецслужба США заинтересовалась удаленным постом Маска о покушении на Байдена

Секретная служба США заинтересовалась удаленной публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, в которой он удивился отсутствию попыток покушения на действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис.

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