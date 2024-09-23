Кросс-купе EXEED RX в новой версии Flagship: известны цены

Для впервые стали доступны два новых варианта окраса экстерьера – Галактический серый и белый Аструм, которые сочетаются с контрастной черной крышей и черными зеркалами, оба исполнения уже доступны в дилерских центрах БорисХоф по цене 5 380 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии