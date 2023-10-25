Врач рассказала, как сохранить здоровье почек

РИАМО - 25 окт. Врач-невролог АО «Медицина» Ольга Козина рассказала, что важный орган, такой как почки, часто поражается в результате неблагоприятного действия лекарств или других болезней вроде сахарного диабета, гипертонической болезни, злокачественных новообразований и нарушения метаболизма, сообщает Life.