«Инициатива непрофессиональная»: эксперт оценил идею тестирования детей на экстремизм

Евгений Ямбург призвал применять научные подходы к работе со школьниками. Заслуженный учитель России, академик РАО, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью «Российской газете» заявил, что инициатива депутатов Татарстана о введении обязательного тестирования школьников на склонность к «противоправным действиям».