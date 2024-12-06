«Инициатива непрофессиональная»: эксперт оценил идею тестирования детей на экстремизм

Евгений Ямбург призвал применять научные подходы к работе со школьниками. Заслуженный учитель России, академик РАО, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью «Российской газете» заявил, что инициатива депутатов Татарстана о введении обязательного тестирования школьников на склонность к «противоправным действиям».
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