Cтолбовые дворяне: чем они отличались от обычных дворян и от всех остальных?

Выражение «столбовая дворянка» многие помнят еще со сказки Пушкина. Именно ей почему-то хотела стать старуха — поэт показал, что для людей низшего сословия столбовое дворянство было недостижимой мечтой, символом статуса и благополучия.
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