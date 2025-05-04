«Остров фортов» приглашает на праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Посетителей ждет разнообразная программа В этот день посетители историко-культурного кластера могут принять участие в различных мероприятиях: организаторы подготовили интерактивные тематические зоны, памятные инсталляции, выступления талантливых артистов и музыкантов.
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