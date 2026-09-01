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Царьград

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Минтруд выплатил 1,3 млн родителям за лето 30,7 тыс. рублей

Минтруд выплатил 1,3 млн родителям за лето 30,7 тыс. рублей

Более 1,3 млн родителей 2,9 млн детей получили семейную выплату за лето 2026 года. Средний размер помощи составил 30,7 тыс.

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