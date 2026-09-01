Минтруд выплатил 1,3 млн родителям за лето 30,7 тыс. рублей

Более 1,3 млн родителей 2,9 млн детей получили семейную выплату за лето 2026 года. Средний размер помощи составил 30,7 тыс.
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