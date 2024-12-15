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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 18:9. Клуб поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 18:9. Клуб поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Сенаторс» обыграли «Питтсбург» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для клуба из столицы Канады 3-й подряд и 5-й в последних 6 играх.

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