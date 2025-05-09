Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном ВОВ перед парадом Победы

Перед началом парада в честь 80-летия Победы на Красной площади президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побеседовали с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Знаменским, сообщает РИА Новости.
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