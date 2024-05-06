Латвийский перевозчик PV попросил не запрещать закупки в России и Белоруссии

Латвийская железнодорожная компания-перевозчик Pasažieru Vilciens (PV) призвала сейм страны исключить запрет на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на TVNET.
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