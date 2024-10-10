Нидерландский гонщик Блекемолен: «Переход Ферстаппена на место Алонсо по ходу сезона-2025 – не фантастический сценарий»

Нидерландский эксперт и гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, считает, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» в 2025 году, причем не исключен разрыв по ходу сезона.