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Нидерландский гонщик Блекемолен: «Переход Ферстаппена на место Алонсо по ходу сезона-2025 – не фантастический сценарий»

Нидерландский эксперт и гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, считает, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» в 2025 году, причем не исключен разрыв по ходу сезона.

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