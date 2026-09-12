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Все о Музыке

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Леди Гага (Lady Gaga) родила первенца от своего жениха Майкла Полански (Michael Polansky)

Леди Гага (Lady Gaga) родила первенца от своего жениха Майкла Полански (Michael Polansky)

После того как пару заметили в Северной Калифорнии с ребенком, многочисленные источники подтвердили, что у них родился малыш.

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