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Приметы и запреты дня Агафьи-коровницы, Голодухи 18 февраля

Приметы и запреты дня Агафьи-коровницы, Голодухи 18 февраля

Приметы и запреты дня Агафьи-коровницы, Голодухи 18 февраля Марина ОнегинаДень памяти мученицы Агафии из Панорма (сейчас Палермо) в православном мире традиционно отмечают 18 февраля.

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