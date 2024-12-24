Татарстанцам рассказали, почему лучше отказаться от алкоголя на Новый год

Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Татарстана и главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева рассказала «Татар-информу» о вреде даже незначительного потребления алкоголя и предложила альтернативы для безопасного празднования Нового года.