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Грипп и профилактика в Твери: что делают работодатели и как к этому относятся горожане

Грипп и профилактика в Твери: что делают работодатели и как к этому относятся горожане

В Твери более 40 % компаний делают ставку на вакцинацию для профилактики гриппа. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 42 % организаций в Твери планируют или уже проводят вакцинацию сотрудников как основную меру профилактики гриппа.

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