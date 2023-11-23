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«Как бы его сносить не пришлось»: депутаты возмутились из-за срыва сроков строительства четвертого моста

«Как бы его сносить не пришлось»: депутаты возмутились из-за срыва сроков строительства четвертого моста

Новосибирский парламентарий назвал срыв сроков сдачи четвертого моста преступлением. В четверг, 23 ноября, на сессии Законодательного собрания Новосибирской области была поднята тема переноса сроков сдачи четвертого моста через Обь.

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