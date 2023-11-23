«Как бы его сносить не пришлось»: депутаты возмутились из-за срыва сроков строительства четвертого моста

Новосибирский парламентарий назвал срыв сроков сдачи четвертого моста преступлением. В четверг, 23 ноября, на сессии Законодательного собрания Новосибирской области была поднята тема переноса сроков сдачи четвертого моста через Обь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии