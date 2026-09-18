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Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

Актриса Ольга Будина получила звание заслуженной артистки России. Указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном правовом портале .

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