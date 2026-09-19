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Журнал «Профиль»

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"Прогресс МС-35" доставил на МКС топливо, воду, кислород, оборудование

"Прогресс МС-35" доставил на МКС топливо, воду, кислород, оборудование

Транспортно-грузовой корабль был пристыкован к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Трансляцию вел Роскосмос 19 сентября 2026 года, в субботу.

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