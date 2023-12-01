Счетная палата обнаружила нарушения в работе авиакомпании «Аврора»

Аудиторы Счётной палаты РФ проверили дальневосточную авиакомпанию «Аврора» и выявили нарушения. Например, выяснилось, что перевозчик не выполнял заявленное количество рейсов по некоторым маршрутам, включая те, которые связаны с Забайкальем, при этом деньги за них получал, пишет РБК.