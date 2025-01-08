Танкисты «Южной» группировки войск уничтожили замаскированное орудие противника на часов-ярском направлении

Благодаря корректировке огня танка расчетом беспилотного летательного аппарата, артиллерийское орудие ВСУ было уничтожено прямым попаданием на дистанции свыше трех километров.
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