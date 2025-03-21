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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В народном календаре праздник с красивым названием Вербоносица или Весенний

В народном календаре праздник с красивым названием Вербоносица или Весенний солнцеворот. Сегодня встречаем жаворонков и наблюдаем за вербой Чего НЕЛЬЗЯ делать 21 марта: ▪️ложиться спать после полуночи — это может привлечь неприятности ▪️сажать вербу — по поверьям, это сулит несчастье ▪️строить планы на будущее — все может пойти не так, как задумано ▪️злиться, ссориться или мстить — это приведет к большим проблемам ▪️проводить день в одиночестве — лучше встретиться с друзьями или выйти в люди, чтобы год прошел удачно ▪️откладывать деньги, давать в долг или считать финансы — можно отпугнуть финансовую удачу Други, с пятницей! Ура! Рассказывайте, за что вы себя похвалили на этой неделе?.

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