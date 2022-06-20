Неистовый Медвед оказался суперблогером

Наверняка вы уже знаете ( а если не знали - сообщаю), что Дмитрий Медведев завёл канал в Телеграмм, в котором отжигает не по-детски! Так отжигает, что некоторые "не партнёры" и их местные подпевалы начинают нервно икать и наполнять воздух неприятными ароматами.
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