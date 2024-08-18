В Красногвардейском районе Центр социальной реабилитации инвалидов готовится к открытию

В здании появятся ванный оздоровительный комплекс, театральное пространство, музыкальный салон и студия ИЗО Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Заневском проспекте готовится к открытию.
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