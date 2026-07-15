Man Fleeing ICE Agents Struck, Killed By Semi-Truck In Florida Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, A 28-year-old man died early on July 14 after he ran into the path of a tractor-trailer on State Road 16 in St.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии